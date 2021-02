Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt hat sich gegen immer neue Kriterien beim Weg aus dem Lockdown ausgesprochen. Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch sagte, Stufenpläne sollten jetzt nicht mehr angekündigt, sondern umgesetzt werden. Weitere Verschiebungs-Manöver oder ein Verknüpfen an Kriterien wie die Impfquote dürfe es unter keinen Umständen geben. Die Wirtschaft braucht laut IHK jetzt eine - so wörtlich - bedingungslose Öffnung.

In einem Sömmerdaer Pflegeheim hat es einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. Betroffen seien sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter, teilte das Landratsamt mit. Das Infektionsgeschehen sei lokal, es seien alle notwendigen Vorkehrungen getroffen worden. Allein am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt des Kreises 40 Neuinfektionen. Aktuell sind im Kreis Sömmerda 203 Menschen infiziert. Der Landkreis Sömmerda bleibt die Region mit den höchsten Infektionszahlen in Mittel- und Westthüringen. Der Inzidenzwert liegt am Freitagmittag bei 182 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.