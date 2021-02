Schmölln | Kindergärtnerinnen mit Corona-Virus infiziert

Der Kindergarten Finkenweg in Schmölln ist wegen mehrerer Corona-Fälle geschlossen worden. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden 13 der 21 Beschäftigten positiv getestet. Nun müssten die Ergebnisse des PCR-Tests abgewartet werden, sagte Bürgermeister Sven Schrade. Danach werde entschieden, wann der Kindergarten wieder öffnet.

Im Kindergarten Finkenweg werden rund 140 Kinder betreut. Seit Oktober werden Betreuerinnen der elf städtischen Kindergärten einmal wöchentlich per Schnelltest auf das Coronavirus getestet.

Thüringen | Fünf Millionen Euro für Infektionsschutz an Schulen

Das Land Thüringen stellt fünf Millionen Euro Soforthilfen für den Infektionsschutz an Schulen bereit. Laut Infrastrukturministerium ist das Geld für mobile Luftfilteranlangen, Trennwände oder ähnliches gedacht. Landkreise und kreisfreie Städte könnten Material bzw. Technik beschaffen. Halten die zuständigen Gesundheitsämter die Investitionen für sinnvoll, könne schnell gefördert werden, heißt es. Von den fünf Millionen Euro soll eine halbe Million dafür genutzt werden, den Einbau von Raumluftanlagen in Schulen wissenschaftlich zu begleiten.

Eisenberg | Weitere Kinder können zurück in Schulen

Nach den Grundschülern können im Saale-Holzland-Kreis ab kommender Woche auch die fünften und sechsten Klassen zurück an die Schulen. Wie das Landratsamt mitteilte, starten sie am 1. März in den eingeschränkten Regelbetrieb. Noch kein grünes Licht gibt es für die siebten Klassen. Laut Landratsamt steht noch nicht fest, wann für sie der Unterricht wieder beginnt. Grund sei der nach wie vor hohe Inzidenzwert im Landkreis, der in den vergangenen sieben Tagen immer über 100 lag. Am Freitag sank der Inzidenzwert auf 125.

Erfurt/ Weimar | OVG beschäftigt sich mit Demo-Absage in Erfurt

Das vom Verwaltungsgericht Weimar bestätigte Verbot einer in Erfurt geplanten Versammlung gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen beschäftigt die nächsthöhere Gerichtsinstanz. Beim Thüringer Oberverwaltungsgericht (OVG) sei eine Beschwerde der Veranstalter gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts eingegangen, sagte eine OVG-Sprecherin am Freitag auf Anfrage. Wann das OVG über die Beschwerde entscheidet, blieb zunächst offen.

Die Stadt Erfurt hatte die für Samstag geplante Kundgebung, für die bis zu 10.000 Teilnehmer angemeldet waren, untersagt. Die Entscheidung der Stadt, die Kundgebung zu untersagen, sei in Anbetracht der aktuellen Corona-Infektionslage gerechtfertigt, hatte das Verwaltungsgericht am Donnerstag mitgeteilt, nachdem es einen Eilantrag gegen das Verbot abgelehnt hatte. Eine Versammlung könne verboten werden, wenn die öffentliche Sicherheit oder Ordnung durch sie gefährdet sei, so die Richter. Demonstranten auf dem Domplatz in Erfurt Ende Januar. Eine Demo am Samstag mit bis zu 10.000 Teilnehmern hat die Stadt untersagt. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck

Weimar | Spiegelzelt-Festival auch 2021 abgesagt

Nach der Absage im vergangenen Jahr findet das Spiegelfest-Festival in Weimar auch 2021 nicht statt. Die Veranstalter teilten mit, man habe sich nach Gesprächen mit Gesundheitsamt, Virologen und Oberbürgermeister schweren Herzens für diesen Schritt entschieden. Die aktuelle Corona-Situation lasse einen geordneten Festivalbetrieb nicht zu. Auch mit halbierter Gästezahl sei eine Spiegelzelt-Saison nicht denkbar. Das Festival soll nun - exakt wie für dieses Jahr geplant - ins kommende Jahr verschoben werden.

Einzige Ausnahme sei der Auftritt der Künstlerin Sissi Perlinger. Für sie konnte den Angaben zufolge kein Ersatztermin gefunden werden. Die bereits erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Im Dezember hatten die Veranstalter das Programm vorgestellt. Zwischen dem 6. Mai und 20. Juni sollten 36 Künstler, Bands und Gruppen auftreten. Angekündigt hatten sich unter anderem Gustav Peter Wöhler, Bernhard Hoecker und Ingo Appelt. Das Hygienekonzept sah vor, die Zahl der Zuschauerplätze auf 280 zu halbieren.

Erfurt | IHK für "bedingungsloses" Öffnen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt hat sich gegen immer neue Kriterien beim Weg aus dem Lockdown ausgesprochen. Hauptgeschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch sagte, Stufenpläne sollten jetzt nicht mehr angekündigt, sondern umgesetzt werden. Weitere Verschiebungs-Manöver oder ein Verknüpfen an Kriterien wie die Impfquote dürfe es unter keinen Umständen geben. Die Wirtschaft braucht laut IHK jetzt eine - so wörtlich - bedingungslose Öffnung.

Sömmerda | Corona-Ausbruch im Pflegeheim

In einem Sömmerdaer Pflegeheim hat es einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. Betroffen seien sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter, teilte das Landratsamt mit. Das Infektionsgeschehen sei lokal, es seien alle notwendigen Vorkehrungen getroffen worden. Allein am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt des Kreises 40 Neuinfektionen. Aktuell sind im Kreis Sömmerda 203 Menschen infiziert. Der Landkreis Sömmerda bleibt die Region mit den höchsten Infektionszahlen in Mittel- und Westthüringen. Der Inzidenzwert liegt am Freitagmittag bei 182 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche.

