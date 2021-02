Jena | Weniger Einsätze für ADAC-Luftrettung wegen Corona

Der in Schöngleina bei Jena stationierte ADAC-Rettungshubschrauber hat im vergangenen Jahr weniger Einsätze gehabt als 2019. Nach Angaben des ADAC Hessen-Thüringen hoben die Luftretter 1.153 Mal ab, im Jahr zuvor waren es etwa 120 Einsätze mehr. Es habe - vermutlich wegen des geringeren Straßenverkehrs in der Corona-Krise - weniger schwere Unfälle gegeben, heißt es. Dennoch waren die Luftretter am häufigsten wegen Unfällen im Einsatz, gefolgt von Herz-Kreislauf-Notfällen.

Der Aufwand für die Luftretter in Pandemiezeiten ist den Angaben zufolge hoch. Die Mitarbeiter begeben sich oft prophylaktisch in Quarantäne, um für die Patienten kein zusätzliches Risiko darzustellen.

Erfurt | Ministerium konkretisiert Pläne für Präsenzunterricht

Das Thüringer Bildungsministerium hat seine Pläne für die Rückkehr zum Präsenzunterricht an Schulen konkretisiert. Wie ein Sprecher mitteilte, können die fünften und sechsten Klassen ab Montag wieder in die Schule gehen. Ausnahme sind Schulen in den Landkreisen, die weiterhin hohe Inzidenzwerte aufweisen. Das seien Stand jetzt der Landkreis Schmalkalden-Meiningen, der Unstrut-Hainich-Kreis und der Kyffhäuserkreis, heißt es vom Ministerium.

Ob die älteren Schüler auch wieder in die Schule gehen dürfen, hängt von den Corona-Inzidenzwerten ab. In den Kreisen, in denen der Wert sieben Tage am Stück unter 100 liegt, können die Schüler ab Klasse sieben auch ab Montag zur Schule gehen. Aktuell betrifft das sieben Landkreise. Bei weiteren fünf Landkreisen ist es ebenfalls wahrscheinlich. Diese bereiten sich auch auf einen Wechsel in die Stufe Gelb vor.

Im Ilm-Kreis und im Kreis Saalfeld-Rudolstadt schwanken die Werte so stark, dass es sich erst am Wochenende entscheidet, wie es für die älteren Schüler weiter geht. Sie würden dann frühestens am Dienstag zum Präsenzunterricht zurückkehren.

Gera | Präsenzunterricht für obere Klassen ungeklärt

Der Start für den Präsenzunterricht der oberen Klassen in Gera nächste Woche ist völlig offen. Grund ist nach Angaben der Stadt, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in den letzten Tagen wieder gestiegen ist und zuletzt um den Wert von 100 schwankte. Laut Bildungsministerium dürfen Schüler ab der siebten Klassen aber nur wieder in die Schulen, wenn der Wert mindestens sieben Tage lang unter 100 liegt. Bisher lägen keine Informationen vom Ministerium vor, wie es weitergehe, so die Stadt. Eltern sollten sich deshalb im Internet beim Ministerium oder den einzelnen Schulen informieren.

Thüringen | Dutzende Corona-Fälle an Schulen und Kitas

An mindestens 56 Schulen und Kindergärten in Thüringen gibt es aktuelle Corona-Infektionen. Das geht aus einer Aufstellung des Thüringer Bildungsministeriums mit Stand vom Donnerstag hervor. Darin enthalten sind zwei Einrichtungen aus den Landkreisen Kyffhäuser und Schmalkalden-Meiningen, wo derzeit wegen hoher Sieben-Tage-Inzidenz-Werte ohnehin alle Kitas und Schulen geschlossen sind. Auch im Unstrut-Hainich-Kreis öffnen Kitas und Schulen derzeit nicht für den eingeschränkten Regelbetrieb.