Das Deutsche Rote Kreuz in Thüringen fordert eine verbesserte Teststrategie in der Corona-Pandemie. Es brauche einen "Masterplan" für breit angelegte Tests, um die Rückkehr in einen normalen Lebensalltag zu ermöglichen, heißt es in einer Mitteilung des Landesverbandes. Zu oft würden Tests, beispielsweise in Grundschulen und Kindergärten, durch bürokratische Hürden erschwert. Es sei wichtig, so viele Menschen wie möglich regelmäßig, also zweimal pro Woche, zu testen, um das Ausbreiten der Viren zu erfassen und einzudämmen, sagte DRK-Landesarzt Reinhardt Fünfstück. Das DRK sei bereit, seinen Teil beizutragen.