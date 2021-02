Gaststätten-Gewerkschaft drängt auf Zeitplan für Öffnungen

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Thüringen drängt erneut auf einen verlässlichen Zeitplan für das Wiederöffnen der Betriebe. Geschäftsführer Jens Löbel sagte, das Gastgewerbe erlebe eine historisch einmalige Krise, die auch die Beschäftigten mit voller Wucht treffe. Löbel verwies auf die am Mittwoch vorgelegten Gästezahlen für Thüringen. Die Zahl der Übernachtungen sank demnach im vergangenen Jahr um fast die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Bund und Länder müssten endlich einen Plan vorlegen, wie es im März weitergehen solle, so Löbel. Allein in Erfurt beschäftigt die Branche nach eigenen Angaben rund 4.300 Menschen.

Am 3. März wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder über Lockerungen beraten.

Bundesweit | Länder wollen Impfkapazitäten bis April stark ausbauen

Mit der Ankunft von mehr Impfstoffen rechnen die Bundesländer bis Anfang April mit einem deutlichen Fortschritt bei den Impfungen gegen das Coronavirus. In mehreren Ländern könnten die Impfkapazitäten bis dahin verdoppelt werden. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur hervor.

Erhebliche Zuwächse bis hin zur Verdopplung oder gar Vervielfachung der Kapazitäten sind nach Länderangaben auch in Bremen, Baden-Württemberg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein, dem Saarland oder Thüringen möglich. Viele Bundesländer gaben fehlende Impfstoffmengen als Grund für die bisher niedrige Auslastung der Impfzentren an. Personal sei hingegen ausreichend vorhanden gewesen. Ijn Thüringen wird derzeit in 28 Impfzentren geimpft, drei weitere sollen folgen.

Süd-thüringen | Laufveranstaltungen abgesagt

In Südthüringen müssen weitere Laufveranstaltungen coronabedingt ausfallen. Laut Kreissportbund Hildburghausen, wurden der 30. Veilsdorfer Waldlauf und der 16. Straufhainlauf in Streufdorf abgesagt. Die beiden Läufe sollten im März stattfinden. Der 22. Slusialauf in Schleusingen wurde von April in den September gelegt. Laut Sportbund noch nicht abgesagt, ist der 19. Gleichberglauf in Gleichamberg. Der Lauf ist für Anfang April geplant.

