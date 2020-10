Der Weihnachtsmarkt in Eisenach soll stattfinden. Wie die Stadtverwaltung am Montag mitteilte, werden das Marktgelände eingezäunt und die maximale Besucherzahl auf 800 begrenzt. Um Kontakte zwischen Besuchern zu minimieren, sollen ein Abstandgebot von 1,50 Meter gelten sowie ein Eingang und ein Ausgang eingerichtet werden. Ein Bühnenprogramm werde es in diesem Jahr nicht geben. Die Stadt Erfurt hatte ihren Weihnachtsmarkt am Sonntag abgesagt.