In Weimar werden am Donnerstag kostenlos Masken zur Corona-Prävention verteilt. Nach Angaben der Stadt erhält jeder Weimarer eine FFP2-Maske sowie drei Einwegmasken. Verteilt werden die Masken beispielsweise ab 13 Uhr am Straßburger Platz in Weimar-West und ab 16 Uhr auf dem Herder- und Wielandplatz. Ein Großteil der Ortsteile wird am Freitag bedient. Insgesamt stehen 8.000 FFP2-Masken und mehr als 23.000 OP-Masken zur Verfügung. Finanziert wird die Aktion vom Freistaat Thüringen.