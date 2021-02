Erstmals seit Mitte November liegt die Corona-Inzidenz in Thüringen nach der Statistik des Robert Koch-Instituts (RKI) wieder unter 100. Die Gesundheitsbehörde wies am Sonnabend für Thüringen eine Inzidenz von 98,8 aus - das ist die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner. Damit sind nunmehr alle Bundesländer in Deutschland im zweistelligen Bereich. Die geringste Inzidenz weisen aktuell Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit jeweils 51,0 auf. Die Corona-Statistik von MDR THÜRINGEN weist für den Freistaat aktuell eine Corona-Inzidenz von 107 aus.