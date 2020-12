Am Wochenende hätten sich auf mehreren Spielplätzen viele Menschen versammelt - und oftmals nicht an die Abstandsregel gedacht. Sicherheitspersonal musste die Eltern an die Hygienevorschriften erinnern. "Wenn das Wetter einmal gut ist, sind die Spielplätze direkt überfüllt", heißt es in einer Mitteilung der Stadt. "Es ist wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen und die Kontakte reduzieren." Allerdings sollten Kinder weiterhin an die frische Luft kommen: "Überall im Stadtgebiet laden Parks und Wälder zum Toben ein und ermöglichen zugleich das Einhalten des Abstands zu Mitmenschen." Sobald sich das Infektionsgeschehen verbessert, soll über eine Wieder-Öffnung der Spielplätze gesprochen werden.