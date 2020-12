Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) geht von einem Impfstart in Thüringen am 27. Dezember aus. Voraussetzung sei, dass der Impfstoff von Biontech/Pfizer wie erwartet am Montag in Europa zugelassen werde. Wie Werner am Donnerstag mitteilte, soll dann zunächst ausschließlich in jenen Senioren- und Pflegeheimen geimpft werden, die in sogenannten Hotspots liegen.