Die Polizei hat am Montagabend in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) eine nicht genehmigte Corona-Demonstration mit 35 Teilnehmern gestoppt. Wegen der hohen Infektionszahlen hatte das Landratsamt Versammlungen verboten. In Bad Lobenstein, Triptis und Schleiz kam es zu keinen Demonstrationen, nachdem die Polizei die Menschen über das Verbot informierte. Im gesamten Kreisgebiet registrierte die Polizei fünf Strafanzeigen und 32 Ordnungswidrigkeiten.