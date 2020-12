Pößneck | Polizei stoppt Corona-Kundgebung

Die Polizei hat am Montagabend in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) eine nicht genehmigte Corona-Demonstration mit 35 Teilnehmern gestoppt. Wegen der hohen Infektionszahlen hatte das Landratsamt Versammlungen verboten. In Bad Lobenstein, Triptis und Schleiz kam es zu keinen Demonstrationen, nachdem die Polizei die Menschen über das Verbot informiert hatte. Im gesamten Kreis registrierte die Polizei fünf Strafanzeigen und 32 Ordnungswidrigkeiten.

Suhl | Demonstranten halten sich an Hygieneregeln

Auf dem Suhler Marktplatz haben am Montagabend rund 60 Menschen gegen die Corona-Regeln protestiert. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu keinen Zwischenfällen, die Hygieneregeln seien eingehalten worden. Bei einer Demo in Erfurt hatten sich einige Tage zuvor hunderte Demonstranten weder an Maskenpflicht noch an Abstandsregel gehalten; Polizisten wurden angepöbelt und beleidigt. Die Folge: 21 Strafanzeigen und 382 Ordnungswidrigkeiten.

Thüringen | Kein Mangel an FFP2-Masken

In Thüringer Apotheken gibt es ausreichend FFP2-Masken für die beginnende Verteilaktion. Der Präsident der Thüringer Landesapothekerkammer, Ronald Schreiber, sagte MDR THÜRINGEN, die meisten Apotheken hätten Vorräte an Masken, weil sie diese auch verkaufen. Seit Dienstag gibt es für Menschen ab 60 Jahren und Risiko-Patienten drei FFP2-Masken kostenlos in der Apotheke. Dazu genügt der Personalausweis als Altersnachweis oder ein Nachweis über die Risikoerkrankung.