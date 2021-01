Ohne die traditionelle Aussendung ist am Sonntag im Eichsfeld die Sternsinger-Aktion 2021 gestartet. Wie Pfarrer Mathias Mötzung in Geismar informierte, liegen in den Kirchen rundum Geismar ab sofort die Aufkleber mit dem Segensspruch 20*C+M+B+21 bereit. Die Segenssprüche können auf Türen oder an Hauswände geklebt werden. Wer für die Sternsingeraktion spenden möchte, kann eine Spende direkt überweisen oder in einer ausliegenden Spendentüte in die Opferstöcke der Kirchen geben. Gesammelt wird in diesem Jahr für Kinder in der Ukraine.