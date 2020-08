In Thüringen sind am Dienstag 90 Menschen aktiv am Coronavirus erkrankt gewesen - sechs mehr als am Montag und 35 mehr als vor zwei Wochen. Neue Infektionen gibt es unter anderem im Saale-Orla-Kreis, in Erfurt und im Kreis Schmalkalden-Meiningen. Seit Montagabend haben die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte 13 neue Infektionen gemeldet. Damit wurden seit Ausbruch der Pandemie 3.458 Fälle in Thüringen registriert. Fünf Landkreise gelten derzeit als Corona-frei.