In Thüringen ist am Mittwoch das Corona-Impfportal online gegangen. Unter impfen-thueringen.de können sich zunächst Menschen über 80 und Mitarbeiter in der Pflege für einen Impftermin anmelden. Beim Aufbau der Seite und der Weiterleitung zur Anmeldung kommt es seit dem Start um 8 Uhr allerdings zu Wartezeiten. Wer kein Internet hat, muss sich von Angehörigen helfen lassen. Ab 4. Januar 2021 soll man sich auch telefonisch anmelden können.