Am Hufeland-Klinikum in Bad Langensalza ist bereits die vierte Isolierstation voll belegt. Das teilte das Landratsamt mit. Täglich müssten zudem Patientinnen und Patienten aus dem Landkreis in sogenannte Level-1-Kliniken gefahren werden, die über große Intensivstationen und Beatmungsgeräte verfügen. Die Lage im Landkreis sei "ansteigend prekär", heißt es.