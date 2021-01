Die Impfungen starten am 13. Januar in zunächst 15 Thüringer Impfzentren. Anfang Februar werden 14 weitere geöffnet. Vergangene Woche hatte bereits das Internetportal für die Terminvergabe geöffnet. Dieses musste bereits nach einem Tag wieder schließen, weil fast alle 20.000 Termine ausgebucht waren. Hintergrund ist, dass aktuell noch nicht mehr Impfstoff in Thüringen verfügbar ist. Um Menschen ohne Internetzugang auch eine Terminbuchung zu ermöglichen, sind für den Start der Telefonhotline am Montag noch Termine vorgehalten worden, wie Jörg Mertz sagte. Das Internetportal öffnet voraussichtlich wieder am Freitag. An diesem Tag sollen weitere Impfdosen in Thüringen ankommen.