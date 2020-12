Kranich­feld | Weitere Impfungen ins Seniorenzentrum

In Kranichfeld sind am Montagvormittag Bewohner und Personal des ASB-Seniorenzentrums "Am Baumbachhaus" geimpft worden. Es war laut Kassenärztlicher Vereinigung Thüringen die zweite große Impfaktion im Land. Insgesamt wurden 88 Spritzen gesetzt - 47 erhielten Heimbewohner, 41 gingen an Mitarbeiter. Weitere Impfungen im Weimarer Land sind noch am Montag geplant.

Saale-Orla-Kreis | Ehrenamtliche Helfer gesucht

Der Saale-Orla-Kreis sucht ehrenamtliche Helfer für Corona-Schnelltests. Wie das Landratsamt mitteilte, sollen sie vorrangig in Pflegeheimen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen eingesetzt werden. So sollen nicht nur Besucher und Bewohner regelmäßig getestet werden, sondern auch das Personal.

Amtsarzt Torsten Bossert sagte, die Idealbesetzung wären Medizinstudenten. Interessenten werden gebeten, sich per Mail an das Gesundheitsamt zu wenden. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von derzeit 432 gehört der Saale-Orla-Kreis weiterhin zu den am stärksten betroffenen Landkreisen Deutschlands.

Landratsamt des Saale-Orla-Kreis in Schleiz. (Archivbild) Bildrechte: imago/Steve Bauerschmidt

Thü­ringen | Innenminister warnt vor Angriffen auf Impfstofflager

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat vor Attacken auf Corona-Impfstofflager gewarnt. "Wir müssen davon ausgehen, dass es unter den Impfgegnern Kräfte gibt, die nicht davor zurückschrecken, einen Angriff auf ein Impfstofflager durchzuführen", sagte der Innenminister der Berliner tageszeitung.

Deshalb würden die Standorte von der Polizei geschützt. Der Minister begründete seine Einschätzung mit der "ideologischen Verhärtung bei einem Teil der Impfgegner" und einer zunehmenden Radikalisierung der Szene." Sie treten bei den Demonstrationen besonders fragwürdig auf, zum Beispiel mit Davidstern, auf dem 'ungeimpft' steht. Das ist eine ungeheuerliche Verharmlosung der NS-Verbrechen", sagte Maier. Die ersten Impfstoff-Doesen wurde unter Polizeischutz nach Thüringen gebracht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

"'Querdenken' ist ein neues Phänomen, zu dem auch Verschwörungstheorien gehören und Verbindungen zu den Reichsbürgern", sagte der Minister weiter. Allein aufgrund der Größe der Demonstrationen sei es eine neue Dimension. Zudem suchten Rechtsextreme die Anschlussfähigkeit in die Mitte der Gesellschaft. "Das erfüllt mich wirklich mit Sorge und führt zu der Einschätzung, dass die Demokratie wie schon lange nicht mehr unter Druck ist", warnte Maier. Zur Frage einer möglichen Beobachtung der "Querdenken"-Bewegung durch den Thüringer Verfassungsschutz sagte Maier: "Wir sind noch nicht so weit, aber der Verfassungsschutz arbeitet dran. Qualität geht vor Schnelligkeit."

Thü­ringen | Bildungsminister schlägt Wechselunterricht nach Lockdown vor