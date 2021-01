Thüringen | Telefonische Terminvergabe für Impfungen startet

Seit Montagvormittag können sich Thüringerinnen und Thüringer auch telefonisch für die Corona-Impfung anmelden. Die Kassenärztliche Vereinigung hat nach anfänglichen technischen Problemen 60 Telefonleitungen freigeschaltet, wie ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen sagte. Am Morgen konnte die Anlage wegen eines Stromausfalls nicht wie geplant in Betrieb gehen. Anrufer hörten stattdessen eine Bandansage. Laut des KV-Sprechers ist das Problem jetzt behoben und die Nummer 03643 - 495 04 90 ist erreichbar. Melden können sich alle, die unter die höchste Priorität bei den Corona-Impfungen fallen. Das sind zum Beispiel Menschen über 80 und Mitarbeiter in der Pflege. Sie müssen am Telefon ihre persönlichen Daten mitteilen und können dann zwei Impftermine im Abstand von drei Wochen buchen.

Die Impfungen starten am 13. Januar in zunächst 15 Thüringer Impfzentren. Anfang Februar werden 14 weitere geöffnet. Vergangene Woche hatte bereits das Internetportal für die Terminvergabe geöffnet. Dieses musste bereits nach einem Tag wieder schließen, weil fast alle 20.000 Termine ausgebucht waren. Hintergrund ist, dass aktuell noch nicht mehr Impfstoff in Thüringen verfügbar ist. Um Menschen ohne Internetzugang auch eine Terminbuchung zu ermöglichen, sind für den Start der Telefonhotline am Montag noch Termine vorgehalten worden, wie Jörg Mertz sagte. Das Internetportal öffnet voraussichtlich wieder am Freitag. An diesem Tag sollen weitere Impfdosen in Thüringen ankommen.

