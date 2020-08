In Thüringen sind am Donnerstag 109 Menschen aktiv mit dem Corona-Virus infiziert gewesen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind 33 davon Reiserückkehrer. Die meisten Menschen hatten sich in Bulgarien und im Kosovo angesteckt. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Thüringen 3.482 Menschen mit Corona infiziert.