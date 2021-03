Im Landkreis Gotha können sich die Einwohner ab Montag kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Nach Angaben des Landratsamtes wird zunächst an fünf Orten im Landkreis getestet. Das erste Testzentrum öffnet am Montag in der Gothaer Stadthalle. Danach folgen am Dienstag die Sporthalle in Tonna, am Mittwoch die Sporthalle des von-Bülow-Gymnasiums in Neudietendorf, am Donnerstag die Goldberghalle in Ohrdruf und am Freitag die Körnberghalle am Perthes-Gymnasium in Friedrichroda. Alle Testzentren sind barrierefrei und befinden sich in der Nähe von Bushaltestellen. Wie Landrat Onno Eckert sagte, sollen weitere Teststellen hinzukommen, etwa in Apotheken. Hierzu führe das Landratsamt bereits Gespräche.