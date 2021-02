Am Freitag kündigte die Stadt außerdem an, auch in der kommenden Woche kostenlos Masken zur Corona-Prävention zu verteilen. Am Montag werden sie einem Sprecher zufolge an Einkaufsmärkten in Weimar Nord und in der Humboldtstraße ausgegeben, am Donnerstag dann in Schöndorf. Bereits am Donnerstag hatte die Stadt Masken verteilt. Jeder Weimarer erhält eine FFP2-Maske sowie drei Einwegmasken. Insgesamt stehen 8.000 FFP2-Masken und mehr als 23.000 OP-Masken zur Verfügung. Finanziert wird die Aktion vom Land Thüringen.