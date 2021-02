Thüringen|Rund Hälfte der Kindergartenkinder in Notbetreuung

Knapp die Hälfte der Thüringer Kita-Kinder geht derzeit in die Notbetreuung der Kindertagesstätten. Zum Stichtag Donnerstag waren dies 41.889 Kinder und damit rund 44,35 Prozent aller Kita-Kinder, wie das Thüringer Bildungsministerium am Freitag mitteilte. In der vergangenen Erhebung hatte der Anteil noch bei rund 41 Prozent gelegen.

Auch die Zahl der Schulkinder der ersten bis sechsten Klasse in Notbetreuung ging nach oben. Zum Stichtag wurden 14.691 Schüler bis zur Klassenstufe 6 notbetreut. Das entspricht einem Anteil von 12,47 Prozent an der Gesamtzahl der entsprechenden Schuljahrgänge. Damit lagen die Zahlen laut Bildungsministerium etwas über dem Niveau von vor den Ferien (11,91 Prozent, Stichtag: 14. Januar).

Weimar | Stadt hebt Ausgangssperre auf und verteilt Masken

Die Stadt Weimar hat die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. "Es gibt keinen Grund, die Beschränkung weiter aufrechtzuerhalten", sagte Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) mit Blick auf die gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz. "Da, wo es vertretbar ist, wollen und werden wir das Leben in unserer Stadt normalisieren." Die Ausgangsbeschränkung ist zwar in der Landesverordnung vorgeschrieben. Sie kann von den örtlichen Gesundheitsbehörden aber außer Kraft gesetzt werden, wenn die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen mehrere Tage hintereinander unter 200 liegt. In Weimar lag der Wert zum Ende der Woche bei 90.

Am Freitag kündigte die Stadt außerdem an, auch in der kommenden Woche kostenlos Masken zur Corona-Prävention zu verteilen. Am Montag werden sie einem Sprecher zufolge an Einkaufsmärkten in Weimar Nord und in der Humboldtstraße ausgegeben, am Donnerstag dann in Schöndorf. Bereits am Donnerstag hatte die Stadt Masken verteilt. Jeder Weimarer erhält eine FFP2-Maske sowie drei Einwegmasken. Insgesamt stehen 8.000 FFP2-Masken und mehr als 23.000 OP-Masken zur Verfügung. Finanziert wird die Aktion vom Land Thüringen.

Thüringen | Umsatzeinbruch in Industrie

Die Thüringer Industrie hat im Corona-Jahr 2020 einen Umsatzeinbruch von 7,8 Prozent erlitten. Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, lagen die Umsätze bei insgesamt rund 29,9 Milliarden Euro. Die Exporte sanken um 929 Millionen Euro bzw. 7,7 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Exportquote entsprach mit 37 Prozent dem Vorjahreswert. Insgesamt wurden für gut elf Milliarden Euro Waren exportiert. Gleichzeitig sank die Zahl der Beschäftigten um mehr als 5.000.

Beamtenbund kritisiert fehlendes Personal

Der Thüringer Beamtenbund beklagt mangelndes Personal im Arbeitsschutz. Der Vorsitzende Frank Schönborn sagte, nun räche sich, dass beim Arbeitsschutz jahrelang "geschlampt" und Personal abgebaut worden sei. Die Kolleginnen und Kollegen in den Behörden für Arbeitsschutz seien schon vor der Pandemie überlastet gewesen. Die Coronakrise wirke auch hier wie ein Brennglas. Es fehlen an allen Ecken und Enden Menschen, die einen Blick in die Betriebe werfen können, ob die Verordnung eingehalten wird.

Erfurt | Volkshochschule startet erst Mitte April mit Präsenzunterricht