Die Stimmen für ein baldiges Öffnen der Thüringer Schulen werden lauter. Die Thüringer Landeselternvertretung hat eine schnelle Rückkehr zum Präsenzunterricht gefordert. Es würden zwar beim Fernunterricht große Anstrengungen unternommen, jedoch müssten die Schülerinnen und Schüler zurück in die Schule. Schulbildung finde im Klassenzimmer statt und nur in der Schule könnten die Kinder sozial interagieren. Das müsse jedoch unter sicheren Bedingungen stattfinden. Das bedeutet laut Landeselternvertretung: Testmöglichkeiten für alle, nachgebesserte Verhaltensregeln und Hygienekonzepte, Raumluftanlagen, Platz im Schulbus und schnelle Impfangebote. Zuletzt hatten sowohl Bildungsminister Helmut Holter wie auch Ministerpräsident Bodo Ramelow eine Öffnung der Schulen noch im Februar in Aussicht gestellt.

Die "Aktion der toten Scheren" stößt bundesweit auf große Resonanz. Die Handwerkskammer Südthüringen hatte Frisöre dazu aufgerufen, Scheren mit einer schwarzen Schleife abzugeben. Damit soll auf deren prekäre Situation in der Coronapandemie aufmerksam gemacht werden. Kistenweise kommen aus ganz Deutschland bei der Handwerkskammer in Suhl die Scheren an. Viele mit einem schwarzen Band versehen. "Hinter jeder dieser Scheren stecken große Ängste, teilweise auch schon kaputte Existenzen", so die Kammer-Hauptgeschäftsführerin Marion Glühmann. Sie fordert, dass Frisöre künftig dauerhaft öffnen dürfen - wegen der höheren Hygieneanforderungen könnten die Salons auch nicht mehr so verdienen, wie vor der Pandemie. Völlig vergessen würden von der Politik Kosmetik- und Nagelpflegestudios. Auch sie sollten zum 1. März öffnen dürfen, fordert Glühmann.