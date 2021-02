Die Thüringer CDU-Fraktion forderte die Öffnung von Grundschulen und Kindergärten ab dem 22. Februar. "Wir müssen eine Perspektive für Kinder und Eltern schaffen und deshalb Grundschulen und Kindergärten ab dem 22. Februar wieder für den eingeschränkten Regelbetrieb öffnen", erklärte Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt am Donnerstag. Schulen dürften nicht bis Ostern geschlossen bleiben. "Was in Sachsen möglich ist, muss auch in Thüringen funktionieren", erklärte Voigt. In Sachsen sollen Grundschulen und Kitas bereits ab kommenden Montag wieder öffnen.