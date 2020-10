Guten Morgen an diesem frischen Herbstmorgen! Wer am frühen Morgen mit dem Auto unterwegs ist, musste heute kratzen. Pendler, die normalerweise die A9 in Richtung München befahren, sollten versuchen diese Strecke zu vermeiden: Nach einem LKW-Unfall ist die A9 zwischen Droyßig und Eisenberg gesperrt. - Wohin auch immer Sie Ihre Wege am Dienstagmorgen führen, was auch immer Ihnen der Tag bringt, wir halten Sie auch an diesem Dienstag wieder in Ihrem MDR THÜRINGEN-Ticker über die Corona-Entwicklungen in Thüringen auf dem Laufenden.