Thüringen | 102 neue Corona-Fälle seit Dienstagabend (Stand: 11:00 Uhr)

In Thüringen ist die Zahl der neuen Corona-Fälle seit Dienstagabend um 102 gestiegen. Damit gibt es im Freistaat am Mittwochvormittag, 11:00 Uhr, 786 aktive Infektionen. Insgesamt haben sich in Thüringen seit Beginn der Pandemie 5.144 Patienten mit dem Virus infiziert. Davon sind 4.131 wieder genesen.

In Erfurt ist die Zahl über Nacht am stärksten gestiegen: 24 neue Erkrankungen wurden dort registriert. Doch auch in Sömmerda, dem Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich-Kreis steigen die Zahlen deutlich an. So wurden in Sömmerda 15, im Eichsfeld 13 und im Unstrut-Hainich-Kreis zwölf neue Fälle verzeichnet. In Jena und Gotha meldeten seit Montagabend jeweils zehn neue Erkrankungen.

Die meisten aktiven Fälle gibt es nach wie vor in den Landkreisen Eichsfeld (301) - gefolgt von Erfurt mit 87 und Sömmerda mit 68 aktiven Erkrankungen.