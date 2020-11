Die Wintersportorte im Thüringer Wald hoffen wegen der Corona-Situation auf mehr Touristen und Tagesausflügler in der bevorstehenden Skisaison. Stefan Ebert, Verantwortlicher für Wintertourismus beim Regionalverband Thüringer Wald, sagte, er gehe davon aus, dass es für den Wintersport eine größere Nachfrage gibt. Viele würden in diesem Jahr möglicherweise auf einen Skiurlaub in Österreich oder Südtirol verzichten. Er befürchtet allerdings Schneemangel und schärfere Anti-Corona-Beschränkungen. Diese könnten sich auch auf die Öffnungszeiten der Skilifte auswirken. Die Wintersportsaison 2020/21 soll Anfang Dezember offiziell starten.