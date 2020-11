München­bernsdorf | Zehntklässler und neun Lehrer in Quarantäne

Das Gesundheitsamt des Landkreisese Greiz hat in der Regelschule Münchenbernsdorf nach einem Corona-Fall Quarantäne angeordnet. Davon betroffen sind neun Lehrer und die komplette zehnte Klasse. Alle Schüler und Lehrer sollen am Mittwoch getestet werden. Eine Schülerin war zuvor an Covid-19 erkrankt. Auch am Osterlandgymnasium Gera und an der Regelschule Zeulenroda-Triebes war für einzelne Klassen und Lehrer Quarantäne angeordnet worden.

Heiligen­stadt | Kölsche Töne statt Rathaussturm im Eichsfeld

Mit Musik wollen die Heiligenstädter Karnevalisten das Rathaus erobern. Wie Sprecher Volker Lamprecht sagte, wird an diesem Mittwoch um 11:11 Uhr eine kleine Abordnung "coronagerecht" das Rathaus betreten. "Wir wollen dort das suchen, was uns den ganzen Mist eingebracht hat", kündigte Lamprecht an. Normalerweise stürmt der Heiligenstädter Karnevalsverein das Rathaus und übernimmt die Amtsgeschäfte. Dieses Mal soll von 11:11 bis 17:11 Uhr kölsche Musik erklingen.

Thüringen | Vorbereitungen für mögliche Impfungen laufen weiter

Nach Plänen des Landes und der Kassenärztlichen Vereinigung soll es in Thüringen voraussichtlich 29 Corona-Impfpraxen geben. Derzeit werde beraten, wo solche Praxen eingerichtet werden sollen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Zudem seien zehn mobile Impf-Teams geplant, um Alten- und Pflegeheime zur versorgen.

Ziel sei ein flächendeckendes Netz von Impfpraxen nahe des Wohnort, vergleichbar dem der Bereitschaftsdienstpraxen beziehungsweise Abstrichstellen.

Noch ist unklar, wann ein Corona-Impfstoff auf den Markt kommt. Die Europäische Kommission will am Mittwoch den geplanten Vertrag mit den Pharmafirmen Pfizer und Biontech über die Lieferung von Millionen Corona-Impfstoffdosen festzurren.

Landtag will "coronafest" arbeiten

Der Thüringer Landtag will seine Arbeit "coronafest" machen. Dazu hat die Landtagsverwaltung Vorschläge vorgelegt, wie etwa die Sitzungen der Fachausschüsse als Video- oder Telefonkonferenz abgehalten werden können. Nach der Beratung in den Landtagsfraktionen am Mittwochvormittag soll das Plenum zu Beginn der Landtagssitzung um 14 Uhr darüber abstimmen.

Gleich zu Beginn der Sitzung soll der Landtag aber über die aktuelle Corona-Verordnung des Landes abstimmen. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, treffen sich die Abgeordneten wieder im Saal des Steigerwaldstadions.

Corona-News am 11. November

Guten Morgen - und allen Faschingsfreunden einen fröhlichen 11.11. - auch wenn er in diesem Jahr deutlich ruhiger ausfällt als gewohnt. Über die Entwicklungen rund um das Coronavirus in Thüringen informieren wir Sie auch heute in diesem Ticker.

