Nach einer Bauberatung in größerer Runde hat das Gesundheitsamt den Greizer Bürgermeister und mehr als zehn Mitarbeiter der Stadtverwaltung in Quarantäne geschickt. Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) sagte MDR THÜRINGEN, dass ein mit dem Coronavirus infizierter Mitarbeiter an der Sitzung teilgenommen hatte. Alle Betroffenen, darunter auch der Bürgermeister selbst, arbeiten derzeit im Homeoffice. Die Quarantäne ist bis kommenden Mittwoch angeordnet. Die Arbeit der Verwaltung sei nicht gefährdet, so Schulze. Eine für Donnerstag geplante Beratung des Haupt- und Finanzausschusses wurde abgesagt.