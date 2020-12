Schwierigkeiten gebe es vor allem beim korrekten Datenschutz. Dennoch nutzen die Schulen mittlerweile die Erfahrung aus dem Frühjahr. Auch sei Landesfördergeld für die Musikschulen in digitale Technik investiert worden.

Die 29 Impfstellen und zehn mobilen Teams sind ab Dienstag in Thüringen einsatzbereit. Laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) haben sich inzwischen mehr als 900 Mediziner gemeldet, die mitmachen, wenn es voraussichtlich im Januar losgeht. So seien die Räume vorbereitet, der genaue Ablaufplan würde stehen. Allerdings warnt die KV vor zu hohen Erwartungen am Anfang. Nach Ansicht von Sprecher Veit Malolepsy wird es von der Zulassung des Impfstoffes bis zum ersten Pieks ungefähr 14 Tage dauern. Es brauche zudem verbindliche Regeln darüber, wer zuerst geimpft werden darf.