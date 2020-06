Mit Messen in Kirchen, auf Friedhöfen und im Freien feiern die Thüringer Katholiken am Donnerstag das Fronleichnamsfest. Wegen der Abstandsregeln müssen die traditionellen Prozessionen ausfallen. Normalerweise werden an diesem Tag Heiligenfiguren durch die Straßen getragen und an den Leib Christi erinnert. Stattdessen finden in Heiligenstadt, Leinefelde, Worbis oder Dingelstädt Messen statt.