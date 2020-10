Ein befürchteter Corona-Ausbruch in einem Kindergarten in Neustadt/Orla hat sich nicht bestätigt. Wie das Landratsamt des Saale-Orla-Kreises mitteilte, war eine Mitarbeiterin in der vergangenen Woche trotz Krankheitssymptomen einen Tag auf Arbeit erschienen - sie wurde später positiv getestet. Die folgenden Tests bei zwölf Kindern und drei Angestellten fielen negativ aus. Als Kontaktpersonen bleiben die Betroffenen jedoch für insgesamt 14 Tage in Quarantäne. Sollte jemand Symptome zeigen, soll derjenige erneut getestet werden.