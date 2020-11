Gera | Weitere Soldaten im Corona-Einsatz - Thüringenweit über 70

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie unterstützen weitere Soldaten das Gesundheitsamt in Gera. Nach Angaben der Stadt haben zu den bisher vier Soldaten am Mittwoch weitere vier ihren Dienst aufgenommen. In den nächsten Tagen sollen zwei weitere folgen. Von den dann zehn Soldaten helfen sechs dabei, Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Die anderen vier Soldaten unterstützen die mobilen Corona-Testteams. Landesweit sind zurzeit über 70 Soldaten im Corona-Einsatz. Nach Angaben der Bundeswehr helfen sie außer in Gera zurzeit noch in neun weiteren Landkreisen und kreisfreien Städten.

Erfurt | Verkaufsoffener Sonntag am 2. Advent abgesagt

Die Stadt Erfurt hat den verkaufsoffenen Sonntag am zweiten Advent abgesagt. Grund dafür ist, dass auch der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht stattfindet. Verkaufsoffene Sonntage darf es laut Gesetz nur zu besonderen Anlässen geben. Weil dieser Anlass am 2. Advent wegfällt, dürfen auch die Geschäfte nicht öffnen.

Heiligen­stadt | Weiterer Covid-19-Patient verstorben

Im Eichsfeld ist erneut ein Corona-Patient verstorben. Wie das Landratsamt mitteilte, handelt es sich um einen 90-jährigen Mann. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Eichsfeld liegt auch am Montag weit über 150. Im Gesundheitsamt des Landkreises arbeiten aktuell 55 Mitarbeiter im Kampf gegen Infektionsketten; sie werden von acht Soldaten der Bundeswehr und von sechs Mitarbeitern der Kreissparkasse und der Eichsfeldwerke unterstützt.

Meiningen | Corona-Fall in Oepfershausen

In der Grundschule Oepfershausen im Kreis Schmalkalden-Meiningen müssen alle Schüler der dritten Klasse in Quarantäne. Grund ist nach Angaben des Landratsamts in Meiningen ein Corona-Fall. Auch eine Lehrerin und zwei Schüler der 4. Klasse wurden in Quarantäne geschickt.

Erfurt | Klinikchefs warnen vor weiterem Infektionsanstieg

Die Leitungen der beiden Krankenhäuser in Erfurt warnen vor einem weiteren Anstieg der Corona-Infektionen. Noch sei die Lage beherrschbar, die Zahlen stiegen jedoch langsam aber stetig, sagte der Ärztliche Direktor des Helios-Klinikums, Thomas Steiner. Aktuell werden in beiden Kliniken in Erfurt 50 Covid-19-Patienten behandelt.

Im Katholischen Krankenhaus wird nach Klinikangaben derzeit eine zweite Isolationsstation für Corona-Patienten eingerichtet. Noch sei die Regelversorgung für alle anderen Patienten - beispielsweise mit Krebs, Schlaganfall oder Knochenbrüchen - gesichert. Die größte Sorge bereitet dem Haus nach eigenen Angaben das Personalproblem. Wenn weitere Mitarbeiter in Quarantäne müssten, weil sie sich selbst infiziert haben oder ihre Kinder nicht Schule oder Kindergarten besuchen dürfen, dann müssten planbare Operationen verschoben werden.

Das Helios-Klinikum in Erfurt. Bildrechte: MDR/Karsten Heuke

Unterstützung für den Einzelhandel

Die Stadt Erfurt will den von der Corona-Pandemie stark getroffenen Einzelhändlern entgegenkommen. Derzeit werde mit dem City-Management über mehrere Hilfsangebote geredet, die nach dem Lockdown schnell greifen könnten, kündigte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) am Mittwoch an.

Gedacht sei unter anderem an geringere Parkgebühren und gezielte Werbeaktionen, um dann wieder Kunden in die Innenstadt zu holen. So könnte das Parken in den städtischen Parkhäusern in den ersten beiden Stunden gebührenfrei werden. Die Lage im Einzelhandel sei in höchstem Maße dramatisch, sagte Bausewein. Der SPD-Politiker forderte von Bund und Land spezielle Hilfsprogramme.

In der Erfurter Innenstadt gilt Maskenpflicht - wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Darauf weisen verschiedene Puffbohnen-Schilder hin. Bildrechte: MDR/Martin Moll

Steinheid | Grundschule bleibt vorerst geschlossen

Wegen mehrerer Corona-Infektionen bleibt die Staatliche Grundschule Steinheid (Landkreis Sonneberg) vorerst geschlossen. Derzeit sind 13 Schulkinder, zwei Lehrer sowie ein Integrationshelfer nachweislich infiziert, wie das Landratsamt mitteilte. Ihr Zustand sei stabil. Sie wurden vom Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne geschickt. Alle Kinder werden vorerst zuhause unterrichtet. Das Nachverfolgen der Kontakte gestaltet sich nach Angaben des Landratsamtes schwierig. Die 135 Schülerinnen und Schüler kommen nahezu aus dem gesamten Landkreis und zum Teil auch aus den Nachbarlandkreisen.

Tanna | Viele negative Tests im "Zwergenland"

22 Kinder und fünf Erzieherinnen des Kindergartens "Zwergenland" in Tanna bei Schleiz sind nicht an Corona erkrankt. Die Testreihe war komplett negativ, wie das Landratsamt Saale-Orla mitteilte. Noch in Quarantäne bleiben müssen aber 36 weitere Kinder und drei Erzieherinnen der Einrichtung, weil eine Erzieherin mit dem Corona-Virus infiziert wurde.

Thüringen | Meinungen zur möglichen Corona-Impfung