München­bernsdorf | Zehntklässler und neun Lehrer in Quarantäne

Das Gesundheitsamt des Landkreisese Greiz hat in der Regelschule Münchenbernsdorf nach einem Corona-Fall Quarantäne angeordnet. Davon betroffen sind neun Lehrer und die komplette zehnte Klasse. Alle Schüler und Lehrer sollen am Mittwoch getestet werden. Eine Schülerin war zuvor an Covid-19 erkrankt. Auch am Osterlandgymnasium Gera und an der Regelschule Zeulenroda-Triebes war für einzelne Klassen und Lehrer Quarantäne angeordnet worden.

Heiligen­stadt | Kölsche Töne statt Rathaussturm im Eichsfeld

Mit Musik wollen die Heiligenstädter Karnevalisten das Rathaus erobern. Wie Sprecher Volker Lamprecht sagte, wird an diesem Mittwoch um 11:11 Uhr eine kleine Abordnung "coronagerecht" das Rathaus betreten. "Wir wollen dort das suchen, was uns den ganzen Mist eingebracht hat", kündigte Lamprecht an. Normalerweise stürmt der Heiligenstädter Karnevalsverein das Rathaus und übernimmt die Amtsgeschäfte. Dieses Mal soll von 11:11 bis 17:11 Uhr kölsche Musik erklingen.

Wasungen | Karnevalsauftakt fällt wegen Corona-Pandemie aus

Auch in Südthüringen fällt der traditionelle Karnevalsauftakt am 11.11. aus. In der Faschingshochburg Wasungen wurde auch die Taufe des närrischen Nachwuchses abgesagt. Verein und Stadtverwaltung hatten sich bereits vor einigen Wochen auf eine Absage der Karnevalssaison geeinigt. Auch in Hildburghausen, Meiningen und Viernau gibt es in diesem Jahr keinen Saisonauftakt. Bundesweit soll die Karnevalssaison in diesem Jahr online eingeläutet werden.

Im Februar 2020 hatten Karnevalisten im ganzen Land das Coronavirus noch auf die Schippe genommen. Wenig später erfasste die Pandemie auch Deutschland. Bildrechte: dpa

Thüringen | Vorbereitungen für mögliche Impfungen laufen weiter

Nach Plänen des Landes und der Kassenärztlichen Vereinigung soll es in Thüringen voraussichtlich 29 Corona-Impfpraxen geben. Derzeit werde beraten, wo solche Praxen eingerichtet werden sollen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Zudem seien zehn mobile Impf-Teams geplant, um Alten- und Pflegeheime zur versorgen.

Ziel sei ein flächendeckendes Netz von Impfpraxen nahe des Wohnort, vergleichbar dem der Bereitschaftsdienstpraxen beziehungsweise Abstrichstellen.