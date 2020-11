Nach drei Coronainfektionen bei Mitarbeitern in der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt hat das Gesundheitsamt einen weiteren Fall festgestellt. Das teilte eine Sprecherin der Staatskanzlei mit. Am vergangenen Freitag hatten sich insgesamt 70 Mitarbeiter testen lassen, die in der Regierungsstraße am Hirschgarten arbeiten. Angaben zu den Infizierten machte die Staatskanzlei mit Verweis auf datenschutzrechtliche Gründe nicht. Insgesamt sind in der Staatskanzlei an den drei Standorten in Erfurt, Berlin und Brüssel 250 Mitarbeiter beschäftigt.