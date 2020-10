In diesem Jahr wird es keinen Tag der offenen Tür im Weihnachtsmann-Postamt in Himmelsberg im Kyffhäuserkreis geben. Der für den 28. November geplante Aktionstag mit dem Weihnachtsmann wurde wegen der Corona-Situation abgesagt, teilte Sprecherin Ramona Schattney mit. Zu dem Tag der offenen Tür kamen in den Vorjahren jeweils um die 500 Besucher nach Himmelsberg. Weiterhin können aber Briefe per Post an den Weihnachtsmann geschickt werden. Bis jetzt sind 300 Briefe angekommen.