Altenburg | Landkreis überschreitet 100er-Corona-Grenzwert

Das Altenburger Land hat den Sieben-Tage-Wert von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. Das teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Bisher hatte in Thüringen nur der Saale-Holzland-Kreis diesen Wert kurzzeitig überschritten.

Thüringen | Bundeswehr im Corona-Einsatz

30 Soldaten und Soldatinnen unterstützen derzeit die Gesundheitsämter in Thüringen, wie Oberstleutnant Michael Weckbach vom Landeskommando Thüringen am Dienstag sagte. Sie helfen im Eichsfeld, Weimarer Land, Saale-Holzland-Kreis sowie in Gera und Jena.

In Anbetracht der stark gestiegenen nachgewiesenen Corona-Fallzahlen hat auch die Stadt Erfurt die Bundeswehr um Unterstützung gebeten. Angefragt sei Hilfe für ein mobiles Test-Team, sagte Amtsärztin Winnie Melzer am Montag in Erfurt. Die Kontaktnachverfolgung gelinge aktuell aber noch gut.

Bad Lobenstein | Tests nach Corona-Fall in Pflegeheim