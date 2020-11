Der Verkauf des beliebten Hefegebäcks beginnt bereits am heutigen Dienstag. Doch in den Nordhäuser Bäckereien werden in diesem Jahr weniger Martinsbrezeln gebacken als sonst. Wie eine Umfrage ergabn, arbeiten die meisten Geschäfte mit Vorbestellungen. Die Bäcker vermuten, dass die Nachfrage in diesem Jahr deutlich geringer ausfallen könnte. Der Grund: Weil der traditionelle Martinsumzug ausfällt und alle Feiern abgesagt werden mussten, seien auch deutlich weniger Menschen unterwegs.