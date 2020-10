Die Thüringer Partei- und Fraktionsvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, will die Weihnachtsferien in Thüringen verlängern. Auf Twitter schrieb die Politikerin, statt am 23. sollten die Ferien bereits am 19. Dezember beginnen. Schüler würden so ihre Kontakte vor den Feiertagen verringern, damit sinke das Infektionsrisiko für Großeltern.