Die Thüringer Partei- und Fraktionsvorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, will die Weihnachtsferien in Thüringen verlängern. Auf Twitter schrieb die Politikerin, statt am 23. sollten die Ferien bereits am 19. Dezember beginnen. Schüler würden so ihre Kontakte vor den Feiertagen verringern, damit sinke das Infektionsrisiko für Großeltern. Inwiefern der Vorschlag umgesetzt werden kann, ist ungewiss. Erst am 13. Oktober hatte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) eine Änderung von Ferienterminen wegen der Coronapandemie abgelehnt. Damals hatten Unionspolitiker vorgeschlagen, die Winterferien deutlich zu verlängern und dafür die Sommerferien 2021 entsprechend zu verkürzen.