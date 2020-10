Die Thüringer Landeselternvertreung fordert zusätzliche Schulbusse zur Vermeidung von Corona-Infektionen. Sprecherin Claudia Koch sagte MDR THÜRINGEN, hier müssten die zuständigen Stellen endlich handeln. In den Bussen "stapelten" sich Schülerinnen und Schüler, während sie in den Schulen und in der Freizeit Abstand halten müssen. Zudem kritisierte Koch, dass es noch immer keine Luftfilter für Klassenzimmer gebe. Stoßlüften reiche nicht und sei auch nicht überall möglich. In den vergangenen Monaten sei viel Zeit verstrichen, in der Luftfilteranlagen hätten eingebaut werden können.