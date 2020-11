Im Landkreis Hildburghausen ist der Kennwert der Corona-Neuerkrankungen binnen sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner weiter angestiegen: Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag die Inzidenz für den Kreis in der Nacht zum Freitag um Mitternacht bei 630. 24 Stunden zuvor war eine Inzidenz von 603 ausgewiesen worden. Damit liegt der Kreis Hildburghausen weiter an der Spitze im Inzidenz-Vergleich aller deutschen Landkreise und kreisfreien Städte. 63 neue Fälle wurden binnen 24 Stunden registriert, 1.044 Personen im Kreis sind aktiv infiziert. Wegen der explodierenden Infektionszahlen gilt in dem Kreis seit Mittwoch ein harter Lockdown. Die rund 63.000 Einwohner dürfen bis zum 13. Dezember ihre Wohnungen nicht mehr ohne triftigen Grund verlassen, Schulen und Kindergärten wurden geschlossen.