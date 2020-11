Hildburg­hausen | Kindergärten schränken Betrieb ein

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen wird der Betrieb in den Kindergärten des Landkreises Hildburghausen ab Donnerstag eingeschränkt. Das bedeutet: kürzere Betreuungszeiten, kleinere Gruppen und möglichst wenig Begegnungen zwischen den Kindern. Je ein Kindergarten in Eisfeld und in Hellingen sind bereits geschlossen worden, weil sich zu viele Kinder und Erzieher angesteckt haben. Bei weiteren Kindergärten in Eisfeld sowie in der Kreisstadt Hildburghausen wird noch geprüft, ob sie ebenfalls geschlossen werden müssen.

Problematisch ist laut Landrat Thomas Müller (CDU) auch die unübersichtliche Zahl an möglichen Kontaktpersonen. Insgesamt 44 Mitarbeiter aus anderen Abteilungen des Landratsamtes wurden vorübergehend ins Gesundheitsamt abgeordnet. Sie werden von sechs Bundeswehrsoldaten unterstützt.

Saalfeld | Thüringen-Kliniken untersagen Patientenbesuche

An den Thüringen Kliniken in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck sind ab Donnerstag wieder Besuche verboten. Das teilte ein Sprecher des Krankenhauses mit. Grund für das Besuchsverbot seien die steigenden Corona-Fallzahlen in der Region. Die Klinik bittet Patienten und Angehörige um Verständnis. Mit dem Verbot sollten Patienten und Mitarbeiter geschützt werden. Angehörige von Patienten können Kleidung und persönliche Dinge an der Rezeption abgeben. Eltern dürfen ihr Kind während eines stationären Aufenthaltes begleiten. Auch Schwangere können eine Begleitperson zur Entbindung mitbringen.

Erfurt | Zwei Covid-19-Patienten verstorben