Mühl­hausen | Urteil gegen mutmaßlichen Seriendieb wegen Corona-Quarantäne vertagt

Weil ein Richter unter Quarantäne steht, muss das Landgericht Mühlhausen die Urteilsverkündung gegen einen mutmaßlichen Serien-Dieb verschieben. Das Urteil sollte am Donnerstagmittag verkündet werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. In dem verhandelten Fall ging es um einen 35-Jährigen mit 19 Vorstrafen, der mit Diebstählen und Raubstraftaten seine Drogensucht finanziert haben soll. Die Staatsanwaltschaft hatte im Plädoyer vier Jahre und sieben Monate Haft sowie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt gefordert. Der Verteidiger forderte zwei Jahre und acht Monate Haft plus Unterbringung.

Nach Angaben von Landgerichtspräsident Henning Horstmeier hatte der betroffene Richter der 1. Strafkammer an einer Besprechung mit einer später positiv getesteten Person teilgenommen. Er und alle anderen Gesprächspartner arbeiten in der Quarantänezeit im Homeoffice. Der Prozess sei dadurch nicht gefährdet. Er gehe davon aus, dass die Kammer nächste Woche wieder einsatzbereit sei, sagte Horstmeier. Nach seinen Worten gibt es auch bei der 6. Wirtschafts-Strafkammer des Landgerichts Corona-Auswirkungen: Ein Richter hatte über die Corona-WarnApp ein hohes Risiko angezeigt bekommen und wechselte daraufhin ins Homeoffice. Für die knappen Fristen für Urteilsverkündungen waren bereits frühzeitig Sonderregelungen wegen der Corona-Pandemie erlassen worden, damit Prozesse nicht platzen. Normalerweise dürfen bei Strafprozessen höchstens zehn Tage zwischen Hauptverhandlung und Urteil liegen.

Schleiz | Streik am Krankenhaus wegen Corona abgesagt

Die Gewerkschaft Verdi hat einen für Donnerstag geplanten Streik am Kreiskrankenhaus abgesagt. Grund ist laut einem Sprecher von Verdi die aktuelle Situation in der Klinik. So werden nach Informationen von Mitarbeitern zurzeit vier Patienten in der Klinik behandelt, bei denen das Coronavirus festgestellt worden sei. Außerdem gäbe es mehrere Verdachtsfälle. Mehrere Betten seien deshalb verlegt worden.

Viele Mitarbeiter sind nach Darstellung von Verdi an ihre Belastungsgrenze gelangt. Die Situation am Krankenhaus verschärfe sich außerdem durch mehrere krankheitsbedingte Ausfälle und Corona-Verdachtsfälle unter Mitarbeitern. Hinzu käme die unklare Situation über die Zukunft des Krankenhaueses. Mögliche Varianten seien die Rettung der Klinik, der Umbau zum Pflegeheim oder die drohende Insolvenz. Rund 30 Mitarbeiter des Krankenhauses hatten in den vergangenen Wochen an mehreren Tagen gestreikt. Sie fordern den Abschluss eines Tarifvertrages.

Bad Liebenstein | 35 Infizierte in Pflegeheim

In einem Pflegeheim in Bad Liebenstein im Wartburgkreis haben sich insgesamt 35 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Nach Angaben des Landratsamtes wurden 18 weitere Bewohner und 15 Mitarbeitende positiv getestet. Drei Heimbewohner sind in Kliniken aufgenommen worden. Am Mittwoch hatte das Gesundheitsamt erstmals über den Ausbruch berichtet. Bei zwei Bewohnern des Pflegeheims war bei der Aufnahme ins Krankenhaus das Virus nachgewiesen worden.

In Dorndorf wurde eine Lehrkraft des Förderzentrums positiv getestet. Das Gesundheitsamt hat daraufhin 33 Schüler mit jeweils einem Elternteil in Quarantäne geschickt, außerdem fünf Lehrer und zwei Schulbegleiter. Am Eisenacher Abbe-Gymnasium ist seit Mittwoch eine sechste Klasse in Quarantäne. Zuvor war bei einem Schüler das Virus nachgewiesen worden.

Sonneberg | Weiterer Todesfall nach Corona-Infektion