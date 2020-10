Das Erfurter Helios-Klinikum wird in den nächsten Tagen zwei Maskenscanner aufstellen. Sie sollen erkennen, ob die Besucher eine Maske tragen oder nicht. Die beiden Geräte seien derzeit in der Probephase, bestätigte der Klinik-Sprecher MDR THÜRINGEN. Sie sollen am Haupteingang und am Eingang zum Mutter-Kind-Zentrum stehen. Die Maskenscanner werden bundesweit in allen 86 Helios-Kliniken aufgestellt.

So sieht der Maskenscanner aus Bildrechte: Helios Bördeklinik