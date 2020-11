Am Heinrich-Hertz-Gymnasium testet die Erfurter Stadtverwaltung eine selbstgebaute Lüftungsanlage. Kommunale Handwerker hätten die kostengünstige Anlage mit Material aus dem Baumarkt - Kosten: rund 300 Euro - gebaut und in einem Klassenraum installiert. Die Bauanleitung für die Do-it-yourself-Lüftung hatte das Max-Planck-Institut im Internet veröffentlicht.

Bis zu 90 Prozent der Aerosole können so nach Aussage der Wissenschaftler aus der Raumluft gefiltert werden. In den nächsten drei Wochen wird in der Schule nun die Alltagstauglichkeit des Luftfilters geprüft.

Wenn bei einem Infektionsfall Quarantäne für die ganze Klasse empfohlen werde, am Ende aber die Gesundheitsämter das letzte Wort hätten, sehe er überhaupt keine Verbesserung zu dem - so wörtlich - chaotischen Flickenteppich zuvor, so Busch. Als "unfassbare Ignoranz" bezeichnete er zudem, dass Thüringen sich weiterhin eine Einzelentscheidung in Sachen verlängerte Weihnachtsferien vorbehalte. Bundesweit war am Mittwoch eine solche Verlängerung beschlossen worden.