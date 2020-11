Der Kreis Altenburger Land will in Schulen und Behörden partiell Luftfilteranlagen gegen Coronaviren einsetzen. Der Kreistag hat dafür 200.000 Euro freigegeben. Der Beschluss sieht vor, die Filter zunächst in Schulen einzusetzen sowie in der Kfz-Zulassungsstelle und in der Sozialbehörde. Diese Bereiche der Kreisverwaltung haben den höchsten Publikumsverkehr. Im September hatte eine Firma aus dem Altenburger Land den Einsatz von Luftfilteranlagen in Klassenräumen getestet. Ein Gutachten hatte ergeben, dass der Schutzfaktor mindestens dem von FFP2-Masken entspricht.