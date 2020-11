Das Gesundheitsamt des Wartburgkreises will am Dienstag die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Gerstungen auf das Coronavirus testen. Vor einer Woche war es bei einem Kind nachgewiesen worden, die Familie wurde daraufhin in einem separaten Bereich der Unterkunft isoliert. Alle etwa 100 Bewohner des Heims stehen seitdem unter Quarantäne, das Gelände ist abgesperrt.