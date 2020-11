Thüringen | Hotels und Gaststätten in Existenznot

Immer mehr Hotels und Gaststätten in Thüringen sehen sich durch die verlängerten Corona-Regeln in ihrer Existenz gefährdet. Der Geschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga im Land, Dirk Ellinger, sagte MDR THÜRINGEN, die Branche bringe ein Sonderopfer für die Gesundheit. Die Betriebe müssten deshalb entschädigt werden. Ellinger appellierte an die Verantwortlichen, die Novemberhilfen zügig auszuzahlen, damit die Betriebe überleben könnten. Der Verband unterstütze bei Bedarf bei der Antragstellung, sagte der Dehoga-Chef. Er sieht zugleich die Politik in der Verantwortung, das Antragsverfahren zu vereinfachen. Dirk Ellinger Bildrechte: dpa

Hildburg­hausen | Ramelow kritisiert Demonstranten

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Demonstration gegen strengere Corona-Regeln in Hildburghausen heftig kritisiert. Ramelow sagte am Morgen in der ARD, ihm fehle jedes Verständnis, wenn diese Menschen nach Freiheit riefen.